Bộ Công an bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ trong tháng 5

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an cho ông Trần Quốc Tỏ.

Kể từ đầu tháng 5, Bộ Công an đã luân chuyển, bổ nhiệm hàng chục chức danh lãnh đạo. Gần đây nhất, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Võ Đức Nguyện, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Đại tá Võ Đức Nguyện được bổ nhiệm giám đốc thay Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ngày 4/5, tại Quảng Ngãi, lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng trong tháng 5, Bộ trưởng Công an bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc, làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận; đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, làm Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Vào trung tuần tháng 5, đoàn công tác của Bộ Công an do thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa để thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, về giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong tháng 5 này, nhiều phó giám đốc công an tỉnh đã được bổ nhiệm, luân chuyển. Gần đây nhất, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tá Bùi Đức Tài, Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát hình sự, giữ chức Phó giám đốc Công an Đồng Tháp.

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, được luân chuyển, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng phòng Hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Thượng tá Sầm Minh Hồ, Trưởng Công an huyện Bảo Lạc, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Ở cấp Bộ trong tháng 5, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại cấp cục, Bộ trưởng Công an trong tháng 5 đã bổ nhiệm: Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ; Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng làm Cục trưởng Tổ chức cán bộ; Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Ngoài các chức danh lãnh đạo cấp Cục, cấp tỉnh, kể từ đầu tháng 5, Bộ Công an cũng bổ nhiệm, luân chuyển hàng chục cán bộ cấp phòng, cấp quận thuộc Công an TP HCM, Công an TP Hà Nội và một số địa phương khác.

Gần đây nhất, Công an tỉnh Tiền Giang cũng vừa công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm, điều động 8 cán bộ chỉ huy một số phòng nghiệp vụ và công an các địa phương thuộc Tiền Giang.

Cụ thể, Thượng tá Phan Văn Khoa, Trưởng phòng Tham mưu được điều động nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị. Thượng tá Lê Quốc Thắng, Phó Trưởng phòng Tham mưu được bổ nhiệm Trưởng phòng Tham mưu.

Thượng tá Mai Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Hồ sơ được bổ nhiệm Trưởng phòng Hồ sơ. Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Chợ Gạo.

Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động. Thượng tá Võ Quang Ái, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an thị xã Cai Lậy…





Tác giả: LUÂN DŨNG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong