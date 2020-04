BN 265 hơn nửa tháng sau xét nghiệm lại dương tính COVID-19

Tối 13- 4, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

BV Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo- nơi đang cách ly điều trị cho các bệnh nhân 265, 146, 210, 238.

Theo báo cáo nhanh, bước đầu cho thấy có 48 người F1 và 66 người F2 liên quan với bệnh nhân 265 (26 tuổi, quê thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Trong đó, đã xét nghiệm 15 người F1 cho kết quả âm tính 2 lần, 14 F1 âm tính lần một, 21 F2 âm tính lần một.

Chiều 13- 4, Bộ Y tế công bố phát hiện thêm một ca dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2) đó là bệnh nhân 265.

Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết thêm, qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân 265 làm việc ở quán Bar The For You Băng Cốc – Thái Lan. Ngày 16- 3, bệnh nhân nghỉ làm ở tại phòng trọ, thỉnh thoảng có đi ra ngoài.

Ngày 23-3, bệnh nhân đi xe khách từ Thái Lan nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) về Việt Nam. Ngày 25-3, bệnh nhân về cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà). Ngày 26-3 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Hà Nội), kết quả âm tính.

Y, BS khắc phục những khó khăn thiếu thốn ở BV Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Ngày 8- 4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh làm xét nghiệm sàng lọc thấy kết quả nghi ngờ (mức thấp) nên chỉ định lấy mẫu lần 3.

Ngày 10-4, bệnh nhân được đưa vào cách ly tại khu cách ly BV Đa khoa huyện Thạch Hà và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả nghi ngờ nên ngày 12-4 chuyển bệnh phẩm sang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm khẳng định. Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Ngày 13-4, bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa Quốc tế Cửa khẩu Cầu Treo để theo dõi điều trị. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân 265 ổn định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng Thạch Hà tiến hành khử khuẩn môi trường khu cách ly tập trung, điều tra dịch tễ và cho lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan.

Tại Hà Tĩnh, đang cách ly tại bệnh viện 103 người và tổng số đang cách ly y tế tập trung 4.644 người. Cộng dồn cách ly tập trung hơn 7.400 người, số người đã hoàn thành cách ly hơn 2.7700 người.

Trong ngày 13-4, tại Ký túc xá Trường ĐH Hà Tĩnh (khu cách ly tập trung của tỉnh Hà Tĩnh) đã có 563 công dân hoàn thành việc cách ly và bàn giao cho địa phương. Ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh đang hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày cho hơn 4.788 người.

Hiện nay, tại BV Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện miền núi Hương Sơn) đang cách ly điều trị cho các bệnh nhân 146 (17 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An), bệnh nhân 210 (17 tuổi, quê Hà Tĩnh), bệnh nhân 238 (17 tuổi, quê huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo PL TP HCM