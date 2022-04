Biệt thự triệu đô ở Quảng Ninh đang cháy lớn, có người mắc kẹt bên trong

Trao đổi với PV Báo Giao thông lúc 11h30 trưa 12/4, một lãnh đạo phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp dập lửa đang cháy trong một ngôi biệt thự tại khu Diên Thủy.

Hiện trường vụ cháy

Theo đó, khoảng gần 11h trưa nay, người thân trong căn biệt thự tại khu đô thị mới ven biển phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả hốt hoảng vì đám cháy bốc lên dữ dội từ khu vực tầng 1.

Đây là căn biệt thự lớn của gia đình ông H. ở khu Diên Thủy. Căn biệt thự này được người dân dự đoán có giá trị hàng triệu USD.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt kịp thời để khống chế “giặc lửa”.

...

Your browser does not support the video tag.

Ghi nhận tại hiện trường, căn biệt thự lớn đang bốc cháy, khói nghi ngút. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận để chữa cháy, giải cứu một phụ nữ còn mắc kẹt trong tòa nhà.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ cháy này.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Giao Thông