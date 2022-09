Biết gì về Cty Hùng Cường “ẵm” gói thầu hơn 100 tỷ tại Hà Tĩnh?

Mới đây, Ban Quản lý dự án (QLDA) xây dựng thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu KA-PW-03: Xây dựng tuyến đường kết nối đô thị trung tâm (đoạn 2 từ Km2+00 - Km2+00 - Km3+316,94) thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty CP Xây lắp và Thương mại Hùng Cường (Công ty Hùng Cường) có địa chỉ tại số 90 đường Nguyễn Trọng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 24/4/2006 với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở. Người đại diện theo pháp luật gồm các ông: Trần Mạnh Hùng, Phạm Trung Quân, Nguyễn Đình Tuấn.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho Công ty CP Xây lắp và Thương mại Hùng Cường trúng thầu.



Theo thống kê, khoảng 5 năm trở lại đây, Công ty Hùng Cường đã tham gia 9 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, trượt 1 gói, với tổng trị giá trúng thầu hơn 805,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty Hùng Cường được nhiều người biết đến là một doanh nghiệp “chuyên trách” trong lĩnh vực xây dựng và cũng là một nhà thầu “quen mặt” khi trúng thầu nhiều dự án xây dựng lớn trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Các gói thầu lớn mà Công ty Hùng Cường trúng thầu có thể kể đến như: Gói thầu xây lắp đường kết nối đô thị trung tâm (đoạn 1 từ Km0 - Km2+00) thuộc Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB, do Ban QLDA xây dựng thị xã Kỳ Anh làm chủ đầu tư) với giá trị trúng thầu hơn 117,7 tỷ đồng; gói thầu số 08.XL: Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh là chủ đầu tư) với giá trị trúng thầu hơn 97,3 tỷ đồng; gói thầu 02.XL: Xây dựng mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước, vỉa hè (trừ phần lát gạch Terrazo) và trồng cây xanh đoạn từ Km0+00 - Km2+900; nền, mặt đường, công trình trên tuyến và hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ Km2+900 - Km4+700 (do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kỳ Anh làm chủ đầu tư) với giá trị trúng thầu gần 83 tỷ đồng…

Một góc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh: Báo Hà Tĩnh).



Được biết, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh có tổng mức đầu tư 1.239 tỷ đồng; trong đó, vốn vay WB là 956 tỷ đồng, vốn đối ứng 283 tỷ đồng.

Dự án gồm có 2 hợp phần chính gồm: Hợp phần 1, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị; hợp phần 2, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư. Dự kiến thời gian thực hiện dự án bắt đầu vào cuối năm 2019 và kết thúc vào năm 2025.

...

Dự án triển khai sẽ tăng cường kết nối với sự phát triển đô thị tại các khu vực phát triển thông qua việc nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông; tạo mối liên kết giữa đô thị Kỳ Anh và KKT Vũng Áng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển vùng; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống ngập úng; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư hồ điều hòa, nạo vét và kè các tuyến sông suối…

Quay trở lại gói thầu KA-PW-03: Xây dựng tuyến đường kết nối đô thị trung tâm (đoạn 2 từ Km2+00 - Km2+00 - Km3+316,94) thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh. Gói thầu này có giá 109,333 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Kết quả mở thầu ngày 12/8/2022 cho thấy, có 2 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu gồm: Công ty Hùng Cường và Công ty CP tư vấn và xây dựng Biển Đông (có địa chỉ đóng tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Công trình có thời hạn thi công 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Tại gói thầu này, Công ty Hùng Cường trúng thầu với giá 109,132 tỷ đồng, giảm giá 0,18% sau đấu thầu. Còn lại, Công ty CP tư vấn và xây dựng Biển Đông (Công ty Biển Đông) bị loại khi bỏ giá 109,332 tỷ đồng, có tỷ lệ giảm giá mang tính chất “tượng trưng” (giảm 1 triệu đồng cho gói thầu hơn 100 tỷ đồng). Công ty Biển Đông trượt thầu do không có hợp đồng tương tự xây dựng công trình giao thông cấp III có giá trị trên 88 tỷ đồng, bao gồm hạng mục đường giao thông và cầu bê tông cốt thép dự ứng lực qua sông. Cùng đó, nhà thầu cũng không đáp ứng yêu cầu về thiết bị và nhân sự thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, đáng chú ý, Công ty Hùng Cường và Công ty Biển Đông lại từng liên danh để cùng thi công gói thầu số 08.XL: Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 1 đi Khu du lịch biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh.

Tác giả: Liên Hà Thái

Nguồn tin: kienthuc.net.vn