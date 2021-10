Biến thể nguy hiểm hơn Delta đã lan ra 42 nước, Thái Lan phát hiện ca đầu tiên

Anh là quốc gia phát hiện biến thể AY.4.2 đầu tiên trong năm nay. Giáo sư Francois Balloux, giám đốc Viện Di truyền tại Đại học London (Anh), cho biết AY.4.2 có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn từ 10-15% so với biến thể Delta ban đầu. Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) cho biết AY.4.2 đã được phân loại là "biến thể đang được điều tra" tại nước này. Còn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa đưa AY.4.2 vào diện "biến thể đang được điều tra" hoặc "biến thể đáng lo ngại".