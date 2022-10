Bị vượt xe, nam thanh niên 20 tuổi đâm chết người đi đường

Phan Thanh Tùng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Hà Tĩnh



Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 26/1, khi Thắng đi xe máy chở Tùng trên đường tỉnh ĐT.547 (thuộc địa phận thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành, Nghi Xuân) thì thấy anh T.V.C. (SN 1978, trú xã Xuân Yên, Nghi Xuân) chạy xe máy cùng chiều từ phía sau vượt qua.

Cho rằng, anh C. vượt xe cố tình thách thức, khiêu khích nên Tùng giục Thắng nhấn ga đuổi theo.

Khi đuổi kịp anh C., Tùng ngồi sau rút dao đã mang sẵn từ trước uy hiếp, đe dọa đối phương phải dừng lại. Dù anh C. đã xin lỗi nhưng Tùng vẫn đánh, đồng thời cầm dao nhọn đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 27/1, cả 2 đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố các tài liệu, chứng cứ trong vụ án bằng hình ảnh. Suốt quá trình xét hỏi, Tùng và Thắng thừa nhận, đêm xảy ra án mạng, cả 2 tham gia tiệc tất niên với bạn bè và có uống rượu. Sẵn hơi men trong người nên không kiềm chế được bản thân.

Tại thời điểm gây án, Tùng vừa tròn 20 và Thắng mới chỉ 19 tuổi, thế nhưng, cách thức cả 2 thực hiện tội ác theo các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá là vô cùng liều lĩnh, mất nhân tính.

Sau khi HĐXX xem xét toàn bộ vụ án, 33 năm tù và bồi thường 470 triệu đồng là hình phạt cuối cùng mà Hội đồng xét xử đưa ra đối với Phan Thanh Tùng và Trần Đức Thắng.

...

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, sáng 8/10, Phòng CSHS- Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiếp tục đấu tranh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn.

Nạn nhân là ông Y Thim Byă (56 tuổi, trú buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột)- một nghệ nhân cồng chiêng nổi tiếng, có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa Tây Nguyên.

Ông còn là người sáng tác ca khúc "Chung dòng sữa mẹ", "Nhịp chiêng gọi H' Bia".

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 7/10, Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, trú thôn Tân Hưng, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) đang đi xe máy trên đường thì bị ô tô vượt mặt nên bực tức đuổi theo. Khi dừng, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau.

Đối tượng Mạnh đã rút con dao thái lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y Thim Byă.

Su khi ra tay tàn ác, hung thủ bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ sau 5 giờ xảy ra vụ án, nghi phạm đã bị bắt giữ.

Hiện, lời khai của đối tượng Mạnh đang tiếp tục được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Được biết, Mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích và vừa ra tù được 3 ngày.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn