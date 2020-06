Bị trêu chọc khi lên đồ lồng lộn trên bar, Lynk Lee đáp trả cực thâm thúy khiến dân mạng “cạn lời”

Mới đây, Lynk Lee có màn come back với sân khấu "quẩy" tung 1 club tại Hà Nội thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Cô xuất hiện với visual lộng lẫy, cực quyến rũ trong bộ váy lấp lánh, ôm sát khoe body nuột nà, cuốn hút. Đây cũng lần đầu Lynk Lee xuất hiện trên sân khấu với ngoại hình mới sau chuyển giới. Những hình ảnh của Lynk Lee nhanh chóng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Dù đã come out được 1 thời gian nhưng vẻ ngoài của cô vẫn là tâm điểm khiến netizen không ngừng bàn tán.

Sau khi bị trêu chọc bằng lời lẽ khiếm nhã dưới những bức ảnh lên đồ lộng lẫy, gợi cảm đi bar, Lynk Lee lập tức có đáp trả cực gắt: "Có thuộc về nhau mà ***". Câu trả lời của Lynk Lee được các fan hưởng ứng nhiệt tình. Trước đó, đã không ít lần Lynk Lee đáp trả trực tiếp từng bình luận của dân mạng khi ngoại hình sau chuyển giới bị lôi ra bàn tán.

Hình ảnh Lynk Lee diện váy ngắn biểu diễn tại một bar ở Hà Nội.

Trước đó, Lynk Lee còn phản pháo cực gắt khi bị cho rằng lấy chuyện chuyển giới ra để đánh bóng tên tuổi: "Mình cũng chỉ muốn trôi nổi đâu đó cũng được, muốn làm một người bình thường chẳng ai để ý. Mục đích mình đã không muốn nổi tiếng từ những ngày đầu đi hát. Giờ ông trời bắt mình nổi tiếng thì phải chấp nhận thôi".

Tác giả: Thanh Tùng (T/h)

Nguồn tin: Tạp chí ĐS&PL