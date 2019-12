Bị sàm sỡ giữa phố, người phụ nữ lao vào đánh kẻ bệnh hoạn tơi tả

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, một người phụ nữ đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông giơ tay cố tình đụng trúng vòng một.

Thay vì tỏ ra sợ hãi, người phụ nữ này lại lập tức lao vào đánh kẻ bệnh hoạn tới tấp. Lúc này, người đàn ông chỉ biết đứng im chịu trận mà không hề có phản kháng gì. Khi đang đứng nép vào trước cửa một nhà dân, người này tiếp tục bị nạn nhân cầm guốc đánh thêm một lần nữa.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 15/12, tại Hà Nội.

