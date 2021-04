Bị nhốt trong nhà vì nghi lấy trộm tiền, nam nhân viên tiệm internet chết trong tư thế treo cổ

Công an TP Thủ Đức ngày 6/4 cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thành Tâm (29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú TP Thủ Đức) và Lê Hùng Mạnh (18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra làm rõ nguyên nhân liên quan đến cái chết của anh N.V.Q, nhân viên tiệm internet trên địa bàn.



Tâm là chủ 2 tiệm internet tại phường Linh Tây và Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức. Qua xác minh, tối 3/4, Tâm nghi ngờ Q. lấy trộm 25 triệu đồng ở tiệm internet nên đã bắt và nhốt người này vào phòng làm việc của mình tại tiệm internet ở phường Tăng Nhơn Phú A. Sau đó, Tâm giao cho Mạnh giám sát Q. trong phòng.



Tiệm internet nơi xảy ra sự việc



Đến 10 giờ 30 phút ngày 4/4, Mạnh vào phòng kiểm tra thì phát hiện Q. tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây kẽm. Mạnh đã báo với Tâm và trình báo công an.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra. Qua làm việc, công an đã tạm giữ Tâm và Mạnh để điều tra làm rõ vụ việc.



Một sự việc khác cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM, ngày 5/4, Công an quận Q. Bình Tân, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ẩu đả trên địa bàn làm 1 người tử vong.

Trước đó sáng cùng ngày, người dân trên đường Lê Văn Quới nghe tiếng la hét, của nhóm người đamg rượt đuổi đánh nhau trước quán ốc.

Trong số đó có một thanh niên bị nhóm người đuổi đánh liền chạy sang tuyến đường đối diện quán ốc. Đến trước nhà số 3 Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng Hòa A thì một thanh niên này gục xuống, người đầy máu và được đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân được xác định tên C. (23 tuổi, ngụ Q. Bình Tân). Vết thương quá nặng nên sau đó anh không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an Q. Bình Tân khẩn trương trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân, lấy lời khai nhân chứng.







Tác giả: Hà Ly

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn