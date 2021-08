Bị nhắc nhở ra đường khung giờ giới hạn, nam thanh niên đốt luôn xe máy

Sáng nay (17/8), Công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên bị lập biên bản vi phạm Chỉ thị 16 đã cự cãi, đốt xe máy của mình.

Khoảng 5h40 sáng cùng ngày, Đội tuần tra thuộc Công an phường Phú Lợi đi tuần tra trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngoài đường nên tiến hành kiểm tra. Khi kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ cho phép được ra ngoài trước 6h sáng.

...

Đội tuần tra đang lập biên bản thì thanh niên này cự cãi, sau đó châm lửa tự đốt xe của mình. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tổ tuần tra không kịp ngăn cản. Chiếc xe máy bị đốt bốc cháy dữ dội bên lề đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Your browser does not support the video tag.



Trước hành vi của thanh niên này, Tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế đối tượng đưa về trụ sở, tiến hành test nhanh COVID-19 và điều tra làm rõ.

Với số ca mắc COVID -19 tăng tanh, Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 31/8 đối với 3 thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và 2 thị xã Bến Cát, Tân Uyên. Trong thời gian giãn cách, tiếp tục áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động của người dân trong khung giờ từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Trừ lực lượng tham gia chống dịch và những trường hợp đặc biệt khác theo quy định của UBND tỉnh. Bốn huyện còn lại là Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 16/8 đến 22/8 và không áp dụng khung giờ hạn chế người dân ra đường./.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV