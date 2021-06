Bị mời ra ngoài vì không đeo khẩu trang, 2 cô gái đứng cãi tay đôi: "Bảo vệ mà làm như ông nội người ta vậy á?"

Những ngày gần đây tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh thành đang diễn biến phức tạp và khó lường. Để tránh cho dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, lực lượng chức năng, bảo vệ tại các địa phương, khu phố cũng liên tục phát loa nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, và thường xuyên sát khuẩn tay...

Bị bảo vệ chung cư mời ra ngoài vì không đeo khẩu trang, 2 cô gái đứng gân cổ cãi chày cãi cối

Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái không đeo khẩu trang, còn cố tình cãi lại khi được một người đàn ông nhắc nhở và đề nghị di chuyển ra khỏi khu vực đã khiến nhiều người chú ý.

Theo dõi đoạn clip cho thấy, hai cô gái trẻ đang đứng trong khuôn viên sảnh chung cư nhưng lại không đeo khẩu trang trong khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Lúc này, một người đàn ông được cho là bảo vệ đã lên tiếng nhắc nhở và đề nghị hai cô gái đi ra ngoài vì không đeo khẩu trang.

Người đàn ông lên tiếng một cách lịch sự, "Bây giờ anh yêu cầu các em ra ngoài các em có ra không? Các em không có khẩu trang thì các em không được vào khu vực này. Bây giờ không phải 1 người mà đến 2 người không có khẩu trang". Lúc này một cô gái lên tiếng cho rằng cả 2 đều trọ trong khu vực này và lên tiếng hoà hoãn, "Giờ bọn em chưa có khẩu trang nhưng từ từ bọn em mang".

Thế nhưng nam bảo vệ nhất quyết không đồng ý, "Bây giờ không có khẩu trang thì anh mời các em ra khỏi khu vực nội khu của anh. Em cứ đi ra ngoài kia đi... ngoài đường thì anh không quan tâm, còn vào nội khu của anh thì các em phải có khẩu trang".

Lúc này, một cô gái đi cùng cũng lên tiếng, "Anh ơi em vừa mới đứng đây thôi", nhưng không làm vị bảo vệ thay đổi ý định, "Anh biết em vừa mới vào đây thôi, nhưng bạn này đi cùng cũng không có khẩu trang. Bây giờ anh yêu cầu 2 em không có khẩu trang đi ra ngoài cho anh".

Hai cô gái vẫn cố gắng giải thích, "Nãy giờ em đứng đây đợi bạn em về thôi ạ" nhưng người đàn ông vẫn quả quyết yêu cầu hai cô gái đi ra ngoài.

Dù bảo vệ liên tục yêu cầu 2 cô gái di chuyển ra khỏi khu vực nội khu chung cư nhưng 2 người này vẫn không đi, thậm chí còn vặn vẹo lại, "Anh làm bảo vệ ở đâu? Anh có giấy tờ gì để trục xuất tụi em ra khỏi khu này không? Bảo vệ mà làm như ông nội người ta vậy á".

Hai cô gái đứng cãi tay đôi với bảo vệ sau khi bị mời ra khỏi nội khu chung cư vì không đeo khẩu trang



Sau đó, 2 cô gái còn cho rằng mình có đeo khẩu trang nhưng cả 2 vừa gỡ xuống để nói chuyện. Lúc này vị bảo vệ vẫn rất kiên quyết yêu cầu 2 cô gái đi ra khỏi khu vực chung cư nếu không sẽ gọi phường đến giải quyết.

Dù chưa biết sự việc trên xảy ra tại khu vực chung cư nào và sự việc cuối cùng được giải quyết ra sao nhưng đoạn clip trên khi được chia sẻ lên mạng xã hội cũng đã khiến nhiều người xôn xao. Không ít người bức xúc lên tiếng chê trách hai cô gái trẻ khi thiếu ý thức và lơ là các biện pháp phòng chống dịch khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường.

