Bi hài những vụ nữ sinh "bỗng dưng" mất tích

1. Một buổi sáng đầu thu, trước cửa Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hà Nội xuất hiện một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn, trên mặt chị không giấu được vẻ bồn chồn lo lắng. Đơn vị đang giao ban, song chị vẫn nằn nì xin gặp chỉ huy Đội Truy nã Truy tìm để trình bày một việc hết sức khẩn thiết.

Theo chị Phạm Thị M. (trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) trình bày con gái của chị là cháu Trần Thị L. (mới học hết lớp 9) đã mất tích… hai tháng nay. Theo miêu tả của chị M. thì L. có dáng người cao, khuôn mặt ưa nhìn, thuộc vào hàng "xinh nhất huyện".

Chị M.kể, một buổi chiều L. xin phép bố mẹ ra Hà Nội thăm người bác trú tại quận Đống Đa (Hà Nội). Hai hôm sau gia đình gọi điện ra hỏi thì mới biết cháu L. không hề đến nhà bác.

Cả nhà hết sức lo lắng, bảo nhau thu xếp công việc để đi tìm cháu thì điện thoại của bố L. bất ngờ có tin nhắn. Đọc tin mà gia đình rụng rời: "L. đang ở biên giới. Đừng tìm mất công!". "Chúng tôi chỉ có một mụn con gái, nếu nó có mệnh hệ gì thì chúng tôi chẳng thể sống nổi" - chị M. vật vã.

Qua rà soát trinh sát phát hiện dù ít tuổi song cháu L. lại có khá nhiều mối quan hệ tại Hà Nội. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã tiếp cận với các mối quan hệ này, song họ đều không biết cô bé đang làm gì, ở đâu.

Lần theo những dấu vết mà cháu L. để lại sau khi rời Bến xe Giáp Bát, các trinh sát có mặt tại một ngôi chùa ở xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội). Thật không may, sư trụ trì cho biết L. vừa rời khỏi chùa hôm trước. Kiên trì bám theo các thông tin của cháu L., cuối cùng các trinh sát cũng đã "bắt liên lạc" được với cô bé.

Chuyện trò với L. một thời gian, cuối cùng cháu L. cũng đồng ý hẹn gặp. Tổ công tác đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an TP Hà Nội bí mật tiếp cận khu vực cô bé hẹn. Đó là một kiốt gần Bến xe Giáp Bát. Khi trao đổi thông tin với người chủ quán, họ cho biết đúng là có một cô bé vừa xin vào làm tại đây được ít ngày, song không phải tên là L. mà là T.

Một chút bất ngờ, song trinh sát đã nhanh chóng phát hiện cháu L. đang có mặt trong kiốt nên đã mời cháu ra nói chuyện. Thì ra, L. giận bố mẹ nên đã vờ xin phép ra nhà bác chơi. Đến Hà Nội, L. gặp một số người bạn mà cháu quen qua mạng Internet nhờ tìm việc làm.

Để tránh bị phát hiện, L. mua sim rác nhắn về gia đình với nội dung bị bán ra nước ngoài. Sau đó L. còn lấy trộm CMND của người bạn tên Phạm Thu T., tráo ảnh của mình vào để xin vào làm tại kiốt ở bến xe Giáp Bát. Được các chú Công an động viên thuyết phục, L. nhận ra sai sót của mình và đã gọi điện xin lỗi bố mẹ. Hôm sau L. đã bắt xe trở về Ninh Bình cùng gia đình.

Mới đây, trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) xảy ra một vụ nữ sinh nghi mất tích gây xôn xao dư luận. Nữ sinh tên N.T.A.T (SN 2006 thường trú tại xã Đồng Thái, Ba Vì) sau khi chơi tại một siêu thị đã không thấy trở về nhà. Khi đi, cháu mặc áo phông đen, quần bò xanh.

Ngay khi thông tin trên được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Rất nhiều người chia sẻ thông tin, để lại bình luận động viên mong tìm được cháu bé. Sau gần 1 ngày, bài viết đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ.

Bất ngờ sau hơn 19 giờ thông tin được đăng tải trên Facebook, cháu T. đã được tìm thấy và gia đình đã đón cháu về an toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu T. cảm thấy áp lực nên đã có ý định bỏ đi nơi khác để sinh sống.

2. Nếu như những vụ nữ sinh mất tích ở trên có nguyên nhân là do giận dỗi với các bậc phụ huynh thì lại có không ít vụ lý do là bỏ nhà… theo trai.

Rạng sáng 19-9-2020 cháu L.K.Y.N (SN 2009 - đang học lớp 6, thường trú tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì) "bỗng dưng" mất tích.

Theo chị K.L, mẹ bé N. thì đêm 18-9 cháu vẫn ngủ trong nhà, đến sáng hôm sau gia đình vào gọi dậy thì không thấy con đâu. Quá lo lắng gia đình đã bổ đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Gia đình cũng thông tin, trước khi mất tích cháu Y.N không có mâu thuẫn gì với gia đình.

Qua trích xuất camera thì thời gian bé gái mất tích vào khoảng 12 giờ đêm. Khi đi cháu mặc áo trắng quần đỏ. Camera cũng để lại hình ảnh cháu N. đã lên xe ôtô của một thanh niên và cả hai rời đi nhanh chóng. Bố mẹ cháu sau đó tìm được một mẩu giấy ghi lại dòng chữ "Con học kém làm bố mẹ buồn nên con đi, con sẽ liên lạc về nhà".

Cũng theo mẹ bé gái chia sẻ, gia đình nắm được nam thanh niên đã đưa bé đi có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Giang, là bạn quen qua mạng của con gái, cả hai đã liên lạc với nhau khoảng 2 tháng nay.

"Có thể người này đã rủ rê con tôi ra khỏi nhà", chị L nhận định. Rất may cho đến trưa cùng ngày, một tài xế lái xe khách nhìn thấy cháu gần bến xe Mỹ Đình đã báo cho gia đình. Một người cậu của bé N. đã ra đón, sức khỏe của cháu bình thường.

Còn nhớ vào tháng 8-2019 trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra một vụ nữ sinh mất tích bí ẩn. Ngày 13-8-2019, Công an huyện Sóc Sơn nhận được đơn trình báo của ông M. (SN 1966, thường trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc cháu gái ông M. là Nguyễn T. M (SN 1998) mất tích tại Sân bay Quốc tế Nội Bài sau khi làm thủ tục bay cùng gia đình trên chuyến bay VJ407.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp ngay với Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài kiểm tra, trích xuất camera quá trình chị M. di chuyển cùng đoàn và được biết:

Khoảng 13 giờ 30 ngày 13-8, chị M. đi cùng gia đình gồm 6 người đến Sân bay Quốc tế Nội Bài làm thủ tục bay chặng Nội Bài - Đà Lạt. Sau đó, chị M. đi cùng em trai xuống tầng 1, sảnh E. Cơ quan Công an đã trích xuất camera ở sảnh E, ghi nhận M. và em trai nói chuyện bình thường với một nam giới tại đây. Tiếp đó em trai di chuyển vào trong sảnh E, còn M. và người nam giới đi bộ ra ngoài, lên chiếc xe taxi và di chuyển khỏi Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Sáng ngày hôm sau, Facebook của T.M đăng lên dòng trạng thái bất thường: "Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép...

Con đi sẽ tự chăm sóc bản thân, ngày ngày sẽ gọi điện về cho gia đình để mọi người bớt lo". Đến lúc này, nhiều người phỏng đoán nữ sinh T.M bị bắt cóc, bị khống chế, bị bọn tội phạm đe dọa bắt viết những dòng chữ như vậy.

Tính mạng cô bé có thể đang bị đe dọa từng phút. Không thể chậm trễ, gia đình tức tốc nhờ cơ quan Công an vào cuộc tìm kiếm. Chiếc xe taxi chở nữ sinh và gã đàn ông lạ mặt được truy tìm ráo riết. Nín thở chờ đợi, hồi hộp từng giây.

Nhưng rồi ở đời chẳng ai đoán trước được chữ ngờ. Giữa lúc mọi người vô cùng lo lắng thì nữ sinh T.M bất ngờ được tìm thấy ở Khánh Hòa. Nguyên nhân đơn giản là muốn đi chơi với bạn trai!

Giải cứu nhiều bé gái bị lừa đi làm tiếp viên quán hát

Mới đây Công an tỉnh Nghệ An vừa giải cứu thành công nhiều nữ sinh trên địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc bị một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi ra các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang làm việc với thu nhập cao, thực chất là bắt các em phục vụ trong quán karaoke trên địa bàn.

Ngày 7-9-2020, chị Đào Thị Thu Hiền (trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh) làm đơn trình báo gửi tới Công an tỉnh Nghệ An với nội dung, con gái chị là cháu N.T.B.N, SN 2007, bị một số đối tượng xấu dụ dỗ đi ra tỉnh Bắc Giang làm việc nhẹ, lương cao. Đêm 6-9-2020, cháu N. đã bỏ nhà đi. Sau một ngày tìm kiếm và liên lạc với cháu không được, gia đình đã đến cơ quan Công an để trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tìm ra nơi cháu N.T.B.N. đang ở là thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Một tổ công tác đã lên đường đi Bắc Giang, phối hợp Công an địa phương giải cứu và đưa cháu về cơ quan công an. Đồng thời khi tìm thấy cháu N. các trinh sát cũng đã tiến hành giải cứu 2 cháu khác (trú tại TP Vinh) bị các đối tượng ép làm việc tại quán karaoke này. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, tổ công tác đã bàn giao các cháu cho gia đình.

Cũng tương tự, hai cháu C.T.T. và L.T.T. (đều sinh năm 2005, trú tại Nghi Yên, Nghi Lộc), do nhẹ dạ cả tin đã bị đối tượng tên Sơn (biệt danh Sơn Hổ), trú tại huyện Như Thanh, Thanh Hóa rủ rê lôi kéo với hứa hẹn ra làm quán trà chanh, nhưng thực chất là bắt đi phục vụ quán karaoke trên địa bàn.

Sơn trực tiếp vào Nghệ An đón hai cháu lúc 2 giờ sáng 11-9. Hai ngày sau gia đình mới trình báo sự việc. Qua xác minh thông tin, Đội truy nã truy tìm (Phòng Cảnh sát hình sự) đã phối hợp Công an huyện Như Thanh tìm thấy 2 cháu ở một quán karaoke trên địa bàn và đã bàn giao về cho gia đình.

