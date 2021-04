Bị giận dỗi mắng chửi giữa đường, chàng trai vứt hết đồ cùng câu nói sâu cay khiến bạn gái "đơ người"

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi tranh cãi gay gắt trên phố được lan truyền trên mạng, nhận được sự thu hút đặc biệt của nhiều người.

Theo đó, một đôi nam nữ không biết vì lý do gì liên tục cãi vã, to tiếng trên đường, thậm chí người con trai phải điều khiển xe tạt vào lề. Xuống xe, cô gái luôn miệng mắng chửi, lấy chiếc váy chống nắng đập vào người của chàng trai.

Sau khi im lặng, anh bạn trai dường như không thể chịu đựng được nữa, bất ngờ vứt chiếc váy chống nắng đang cầm trên tay xuống đất. Sau đó cũng lẳng lặng ném tiếp túi xách, mở cốp lấy từng món đồ của bạn gái ra thẳng tay vứt sang một bên. Đồ đạc của cô gái nằm vương vãi khắp nơi dưới nền đất.

Cô bạn gái sững người, bị "sốc" trước tình huống bất ngờ liền giữ tay người bạn trai trai lại nhưng vẫn không ngừng chất vấn. Kết quả là anh chàng kiên quyết đuổi bạn gái đi, không quên nói nhẹ một câu: "Anh yêu em thật ấy, nhưng đòi làm mẹ anh thì anh không chấp nhận đâu". Nói xong chàng trai lạnh lùng lái xe đi bỏ lại cô gái chưng hửng ở đường.

...

Cặp đôi to tiếng, bạn trai vứt hết đồ đạc của người yêu xuống đường.

Mặc dù không rõ lý do cặp đôi cãi nhau giữa phố nhưng sau khi xem xong clip, phần lớn cư dân mạng đứng về phía anh bạn trai, việc giận hờn to tiếng với người yêu của cô gái nhận loạt chỉ trích.

"Có gì không nên không phải về nhà bảo ban nhau, hà cớ gì mà chị gái kia làm mình làm mẩy giữa đường? Không thấy xấu hổ à?"

"Anh trai kia làm đúng rồi đấy, yêu thì yêu, chiều thì chiều nhưng đàn ông ai chẳng có lòng tự trọng. Cả đường người ta nhìn vào không ra sao cả".

"Mình mà là bạn nam kia thì mình chia tay từ đoạn bạn nữ kia nhảy xuống xe, hùng hổ to tiếng rồi" - một vài bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc