Bị đột quỵ, Thượng tướng Võ Trọng Việt chuyển viện về Hà Nội

Trước đó, chiều 16/4, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã nhập viện tại Nghệ An do đột quỵ. Sau đó, ông được chuyển từ Nghệ An ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào ngày 17/4.

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội (Ảnh: Quochoi.vn).



PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương xác nhận thông tin Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, bị đột quỵ đang điều trị tại Hà Nội.

...

Theo bà Tiến, hiện các giáo sư, bác sĩ thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các y bác sĩ đang nỗ lực hết sức chăm sóc sức khỏe cho Thượng tướng.

Sáng 18/4, một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết ngày 17/4, Thượng tướng Võ Trọng Việt được chuyển từ Nghệ An ra bệnh viện để chăm sóc, điều trị đột quỵ.

Thượng tướng Võ Trọng Việt (65 tuổi), quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: Báo Dân Trí