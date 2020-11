Bị CSGT dừng xe ô tô, giám đốc nông trường cao su vẫn bỏ chạy

Chiếc xe bán tải chở hàng bỏ chạy.

Ngày 29/11, Công an huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đang làm rõ vụ việc liên quan đến ông Trần Văn Kh. (giám đốc một nông trường cao su tại huyện Phú Riềng) về hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng CSGT truy đuổi chiếc xe bán tải chở hàng quá khổ, kéo lê trên mặt đường. Mặc dù CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không tuân thủ và tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao làm hàng hóa rơi xuống đường. Sau khi đoạn clip được đưa lên mạng đã gây bức xúc dư luận.

...

Một lúc sau, tài xế điều khiển xe bán tải đi xe máy quay lại vị trí lực lượng CSGT đang giữ hiện trường đòi chở số hàng đi nhưng không được CSGT đồng ý.

Vào cuộc xác minh, công an huyện Phú Riềng xác định vụ việc xảy ra ngày 23/11, công an đã triệu tập ông Kh. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Kh. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử theo quy định của pháp luật.

