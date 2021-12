Bệnh viện lớn nhất Bắc Trung Bộ đã chi hơn 7,5 tỷ đồng mua bộ sinh phẩm của công ty Việt Á

Ngày 8/1/2021, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký công văn về việc đồng ý chủ trương mua sắm các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, năm 2021 phục vụ công tác xét nghiệm, điều trị COVID-19 gồm 11 mặt hàng. Tổng kinh phí tối đa không quá hơn 7,2 tỷ (7.200.393.000 đồng). Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chi hơn 7,5 tỷ đồng mua bộ sinh phẩm của công ty Việt Á.



Đến ngày 25/1/2021, ông Bùi Đình Long ký Quyết định về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tổng số tiền gói thầu là hơn 7,1 tỷ đồng (7.153.843.000 đồng); hình thức lựa chọn nhà thầu là mua sắm trực tiếp, một giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng quý I/2021. Giao bên mời thầu (Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) thực hiện.

Trong gói thầu này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã chi 6,3 tỷ đồng để mua bộ sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2 do Công ty Việt Á sản xuất. Đơn giá 525.000 đồng/bộ.

Dược sĩ Lương Quốc Tuấn (áo trắng) thông tin về 2 gói thầu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.



Dược sĩ Lương Quốc Tuấn - Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: “Bệnh viện mua sắm trực tiếp, lựa chọn nhà thầu theo CDC Nghệ An đã chọn trong đấu thầu rộng rãi trước đó. Về bộ sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2 thì lúc đầu có giá 525.000 đồng/bộ như giá trong Quyết định của UBND tỉnh ngày 25/1. Đến ngày 7/7 thì giảm xuống còn 512.000 đồng/bộ và ngày 10/9 giảm xuống còn 409.500 đồng/bộ”.

Ngày 17/9/2021, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ký công văn đồng ý chủ trương để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiến hành các thủ tục mua sắm 13 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19 năm 2021-2022 với tổng số tiền không quá khoảng 8,1 tỷ đồng (8.101.772.000 đồng). Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2021-2022.

Toàn cảnh Bệnh viện lớn nhất Bắc Trung Bộ.



Ngày 26/10/2021, ông Bùi Đình Long ký Quyết định về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 (lần 3) cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

8 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế được mua sắm với số tiền hơn 6,9 tỷ đồng (6.950.572.000 đồng). Phương thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 4 tháng kể từ ngày 8/9/2021.

Theo Dược sĩ Lương Quốc Tuấn - Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thì gói thầu này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kế hoạch chi 2,9 tỷ đồng để mua bộ sinh phẩm do Công ty Việt Á sản xuất. Giá 409.500 đồng/bộ sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2.

“Toàn bộ sinh phẩm đều được lấy theo tháng, dùng hết mới lấy và thanh toán tiền theo hợp đồng tháng, hàng về đầy đủ mới trả tiền. Trong 2 gói thầu thì kế hoạch bệnh viện sẽ chi 9,2 tỷ đồng để mua bộ sinh phẩm nhưng mới chi hơn 7,5 tỷ đồng (7.586.598.000 đồng) do ngay khi công ty Việt Á bị điều tra thì bệnh viện cũng ngừng lấy bộ sinh phẩm từ công ty này. Giá bộ sinh phẩm đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chúng tôi đang làm báo cáo chi tiết gửi Sở Y tế”, Dược sĩ Lương Quốc Tuấn cho biết thêm.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong