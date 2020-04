Bệnh nhân 137 quê ở Yên Thành nghi tái dương tính trở lại

Bệnh nhân 137 và các bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh.



Sau hơn 1 tháng điều trị với 6 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, bệnh nhân số 137 quê ở xóm 5, xã Công Thành, huyện Yên Thành được xuất viện. Đến 22/4 bệnh nhân bắt taxi về đến nhà quê ở xóm 5, xã Công Thành vào lúc 21h đêm 22/4. Quá trình bắt xe taxi do lái xe Đào Văn Đạt, 35 tuổi, trú ở phường Phú Thượng, Tây Hồ (Hà Nội), chở từ Hà Nội về nhà tại xóm 5, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Trên đường về có dừng đổi tiền ở tiệm vàng tại TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và vào lúc 17h30 có dừng ăn phở tại quán ăn không rõ tên ở thôn Minh Thanh, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Trước lúc về nhà, bệnh nhân có điện trước cho vợ và trở về nhà bệnh tự cách ly, có người tiếp tế thức ăn, không trực tiếp tiếp xúc với bất cứ ai trong gia đình và hàng xóm.

Ngày 23/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nhận được thông tin từ BV Nhiệt đới Trung ương bệnh nhân này nghi ngờ dương tính trở lại. Đến 23h tối 23/4, bệnh nhân được Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đón trở lại Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Ngay trong chiều qua (23/4), Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Đội Phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành và xã Công Thành tiến hành điều tra dịch tễ học và họp bàn phương án xử lý, phòng, chống dịch.

Trong sáng nay (24/4), Sở y tế cùng CDC Nghệ An đã có cuộc họp làm việc cùng Thường trực huyện ủy Yên Thành triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục rà soát các trường hợp nghi ngờ có tiếp xúc với bệnh nhân số 137 để có biện pháp xử lý. Đồng thời, CDC Nghệ An phối hợp Trung tâm YTDP huyện Yên Thành và Trạm Y tế xã Công Thành chỉ đạo cán bộ y tế khẩn trương điều tra dịch tễ, xử lý khử trùng, tiêu độc tại gia đình bệnh nhân số 137 và các khu vực liên quan ở xã Công Thành, huyện Yên Thành.

