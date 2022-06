Bên trong biệt thự bốc cháy, 1 người đàn ông trọng thương, bên cạnh khẩu súng

Thông tin ban đầu, đến 9 giờ ngày 27-6, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường tại căn biệt thự tại Khu đô thị Mỹ Gia An Khánh thuộc xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang (Khánh Hòa)

Căn biệt thự này bốc cháy lúc rạng sáng cùng ngày. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ khu đô thị có mặt tiến hành dập lửa nhưng cửa khóa trái nên không thể tiếp cận bên trong. Sau đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cơ động tới hiện trường.

Căn biệt thự xảy ra tiếng nổ và vụ cháy

Một người tham gia dập lửa cho biết: "Khói, lửa rất lớn nên chúng tôi không thể tiếp cận bên trong. Khi lực lượng cứu hỏa đến phá cửa dập lửa thì phát hiện người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi nằm trên vũng máu trên ghế salon, dưới sàn có khẩu súng ngắn".

Theo người dân, khi thấy khói bốc cao thì nghe tiếng nổ lớn nhưng không rõ là tiếng nổ do chập điện hay tiếng súng nổ nhưng khi xe cấp cứu đưa người đàn ông trong nhà đi thì thấy có rất nhiều máu.

...

Your browser does not support the video tag.

Căn biệt thự ở Mỹ Gia An Khánh bốc cháy - Clip bạn đọc cung cấp

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thái, cũng xác nhận vụ việc có liên quan đến súng, lãnh đạo xã đã cử lực lượng chức năng phối hợp với công an để bảo vệ hiện trường. "Đây là vụ việc nghiêm trọng nên phải để cơ quan chức năng làm rõ và cung cấp thông tin"- 1 lãnh đạo xã Vĩnh Thái nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.

Tác giả: K.Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động