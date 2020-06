Bé trai ‘nghịch’ bạn trong lớp mẫu giáo: Buộc thôi việc 2 cô giáo là quá nặng

Liên quan đến việc bé trai có hành vi nhạy cảm đối với bé gái nằm bên cạnh trong lúc ngủ trưa tại Trường Mầm non Tư thục L.X (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), lãnh đạo huyện yêu cầu dừng hợp đồng lao động với 2 cô giáo.

Thay vì luân phiên nhau đi ăn trưa để luôn có người trông trẻ, 2 cô giáo vắng mặt cùng lúc, và hành vi mang tính mò mò của bé trai xảy ra trong thời gian này. Quả thật, với sự tắc trách đó, các cô xứng đáng bị kỷ luật, bởi trẻ nhỏ cần được để mắt, theo dõi sát để loại trừ bất kỳ tình huống xấu nào có thể xảy ra. Tuy nhiên, có lẽ vì quá sốc, quá nóng lòng trước sự việc đang gây “bão” trong dư luận nên hình phạt dành cho 2 cô giáo được đẩy lên mức cao nhất.

Trường Mầm non tư thục L.X - nơi xảy ra sự việc.

Theo tôi, chỉ cần phê bình, cắt thưởng, trừ lương… cũng đủ để các cô rút kinh nghiệm và tránh lặp lại sai lầm này, thay vì tước bỏ của họ cơ hội làm việc, cơ hội sử dụng năng lực và kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ mà họ được đào tạo. Cho thôi việc không chỉ là chặn đường mưu sinh của các cô giáo mà còn gây lãng phí nguồn nhân lực nữa. Xét một cách “lạnh lùng tính toán” thì với hai nhân sự này, hoàn toàn có thể sửa lỗi để sử dụng tiếp chứ đâu cần phải bỏ đi.

Hình ảnh về chuyện xảy ra trưa hôm đó khiến chúng ta bàng hoàng sợ hãi, nhưng hãy nhìn một cách tổng thể và coi việc tìm giải pháp ngăn chặn (sắp xếp cho bé trai và bé gái ngủ riêng chẳng hạn) là mục tiêu cao nhất, thay vì tìm ra người có lỗi để phạt thật nặng. Chúng ta hãy nghĩ đến mục đích của việc xử phạt, đó là giáo dục, răn đe, để lỗi sai không lặp lại lần nữa.

Với mục đích đó, buộc thôi việc các cô giáo là cái “án” vượt quá mức cần thiết. Họ vắng mặt do chủ quan, không lường hết những chuyện có thể xảy ra. Sự thật là không chỉ 2 cô, cả phụ huynh, hiệu trưởng hay đa số cư dân mạng đều không ngờ bé trai có hành động như vậy. Tình huống xảy ra đem lại nhận thức mới, là bài học không chỉ cho 2 cô giáo, mà còn cho cả nhà trường, phụ huynh và tất cả chúng ta. Vả lại, trong chuyện này, không chỉ giáo viên mà cả nhà trường, phụ huynh của bé trai… đều có một phần trách nhiệm.

Và mọi người hãy tự đặt mình vào vị trí của giáo viên mầm non để có cái nhìn độ lượng, cảm thông hơn. Tôi cho rằng đây là cái nghề chẳng những vất vả, lương thấp mà còn dễ gặp tai bay vạ gió. Đứa trẻ nào cũng là ngọc là vàng của bố mẹ chúng, nên bất kỳ điều gì xảy ra với trẻ cũng dễ tạo thành cơn bão phẫn nộ trút lên đầu cô trông trẻ. Một cô giáo mầm non tôi quen từng tâm sự: “Làm nghề này, cảm giác như mình là tội đồ tiềm năng. Nếu không may để xảy ra chuyện gì là chúng em sẽ trở thành ác quỷ trong mắt cộng đồng mạng. Còn bị trách mắng vì trẻ có vết bầm, vết xước là chuyện bình thường. Chúng em cố hết sức nhưng không phải ba đầu sáu tay nên cũng không quản hết được”.

Rất mong cơ quan chức năng Hải Phòng “nghĩ lại” về mức phạt dành cho 2 cô giáo, hoặc các trường khác cho họ cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Tác giả: TRUNG KIÊN

Nguồn tin: Báo VTC News