Bé gái 5 tuổi chết trong hỏa hoạn

Lãnh đạo xã Cát Khánh cho biết, công an xã và công an huyện đang khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn khiến bé gái 5 tuổi tử vong. Sự việc xảy ra lúc 15h chiều ngày 8/2/2020 tại nhà ông Nguyễn Văn Vinh, ở thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh huyện Phù Cát tỉnh Bình Định. Lửa cháy lớn, khói bao trùm cả ngôi nhà nên người thân trong nhà vội vã chạy thoát thân ra ngoài. Bé Nguyễn Trúc V. (5 tuổi, con gái ông Nguyễn Văn Vinh) đang ngủ trong nhà, đến lúc người thân nhớ ra thì đã quá muộn.

Ảnh minh họa

Người dân ở địa phương cho rằng, nhà ông Nguyễn Văn Vinh có chứa xăng để bán lẻ cho khách hàng. Nhiều khả năng khi nguồn lửa phát sinh đã bén vào nơi chứa xăng nên lửa mau chóng bao trùm ngôi nhà.

Tối cùng ngày, người dân tụ tập khá đông trước nhà ông Nguyễn Văn Vinh để hỗ trợ gia đình dọn dẹp hiện trường, tổ chức lo hậu sự cho bé V.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: HỒNG PHƯỚC

Nguồn tin: Báo Dân sinh