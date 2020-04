Bé gái 4 tuổi tử vong, nghi bị mẹ và cha dượng tra tấn trong nhiều ngày

Di ảnh cháu M. sau khi đã mất khiến nhiều người xót xa

Tối 31.3, mạng xã hội dậy sóng bởi thông tin về một bé gái 4 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Đáng chú ý, người chia sẻ câu chuyện này là bà ngoại của cháu bé.

Theo nội dung bài đăng, cháu N.N.M.M (4 tuổi, thường trú xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị cha dượng và mẹ ruột tra tấn dã man như thời trung cổ trong suốt 24 ngày, khiến bé gái tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Bài đăng đã được hàng chục ngàn lượt chia sẻ, với sự phẫn nộ của cộng đồng mạng, vì sự dã man của bố mẹ cháu bé.

Liên quan đến sự việc này, tối 31.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội - nơi nạn nhân tạm trú) cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Trước đó, ngày 30.3, lãnh đạo phường đã nghe Công an phường Phương Liên báo cáo.

Công an phường Phương Liên đang phối hợp với Công an quận Đống Đa để làm các thủ tục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ việc theo quy định.

Ở một diễn biến khác, một lãnh đạo xã Võng La (huyện Đông Anh) cho biết cũng đã nghe thông tin về sự việc.

Theo vị lãnh đạo xã Võng La, mẹ của bé gái là chị L.A (29 tuổi) có quan hệ rất phức tạp và thường trú tại nội thành Hà Nội nên thường xuyên vắng mặt tại địa bàn. Chị L.A đã trải qua 3 đời chồng, bé gái mới mất là con của người chồng thứ 2.

Sau khi bé gái tử vong và lực lượng chức năng hoàn thành công tác pháp y tử thi, bà V.T.D (51 tuổi, mẹ chị L.A) đã đưa thi hài bé về địa phương để an táng theo phong tục.

“Có thể người mẹ dùng chất kích thích nên dẫn đến sự việc, chứ bình thường con người ai lại làm như vậy. Sau khi bà ngoại đưa cháu bé về, thôn và hội phụ nữ đã hỗ trợ việc mai táng cho cháu tại địa phương”, vị lãnh đạo xã Võng La nói.

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Thanh Niên