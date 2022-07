Bé 3 tuổi thiếu máu nặng vì uống lá lộc mại để chữa tiêu chảy

Lá cây lộc mại

Ngày 30/7, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ vừa điều trị cho một bệnh nhi 3 tuổi bị ngộ độc lá lộc mại gây tan máu cấp, thiếu máu nặng. Sau 5 ngày nhập viện điều trị, sức khỏe của trẻ đã ổn định.

Ít ngày trước, bé L.T.K. (3 tuổi, quê ở Quế Phong, Nghệ An) được người thân đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng da xanh, mệt mỏi kèm khó thở, xét nghiệm huyết sắc tố hạ thấp ở mức 32g/l.

Theo người thân, một ngày trước khi nhập viện, bé K. bị tiêu chảy. Để chữa bệnh cho con, người nhà đã dùng lá cây lộc mại sắc cho trẻ uống. Vài giờ sau khi uống lá lộc mại, bé K. xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, chán ăn, tiểu đỏ, da xanh nhợt.

...

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc lá lộc mại gây tan máu cấp, thiếu máu nặng và lập tức cho trẻ nhập viện, truyền máu cấp cứu, truyền 2 đơn vị khối hồng cầu.

Bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận 5 ca ngộ độc do sử dụng lá lộc mại để chữa bệnh. Các bệnh nhi khi vào viện hầu hết đều rơi vào tình trạng nguy kịch do tan máu cấp, dẫn tới thiếu máu nặng.

Cây lộc mại có tên khoa học là Mercurialis indica Lour (thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae). Ở Việt Nam, cây có nhiều tên gọi khác nhau như: lộc mại, lục mại, mọ trắng, rau mại, rau mọi thường mọc hoang phổ biến ở rừng núi và đồng bằng các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Giang, Bắc Kạn…

Tác giả: Phan Ngọc

Nguồn tin: phunuonline.com.vn