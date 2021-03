Bé 2 tuổi tử vong thương tâm sau ngày đầu tiên đến trường

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì: Ngày 17/3, cháu A. được gia đình đưa đến gửi tại nhóm mầm non tư thục Phú An cụm 2, thôn Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, cô giáo gọi cháu dậy để chơi cùng các bạn thì thấy cháu có biểu hiện lả đi. Ngay lúc đó, giáo viên nhóm trẻ tư thục đã liên hệ với gia đình đến và gia đình đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp. Tại bệnh viện, sau khi cấp cứu không thành công, cháu A. đã tử vong và được gia đình đưa về nhà riêng.

Cơ sở mầm non tư thục Phú An tạm dừng hoạt động vài ngày trước vụ việc này. Ảnh:TN



Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện UBND xã cùng các ban ngành tổ chức đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình. Hiện vụ việc đã được cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Trì thụ lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, sau sự việc trên, chủ cơ sở mầm non tư thục Phú An đã tới cơ quan công an làm việc. Cơ sở giáo dục mầm non này cũng phải tạm đóng cửa trong quá trình điều tra sự việc.

