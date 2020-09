Bắt yêu râu xanh ép bé gái 14 tuổi vào nghĩa trang giở trò đồi bại

Ảnh minh họa.

Công an huyện Krông Pắk cho biết, khoảng 10h sáng ngày 30/8, bà H. (trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã đến cơ quan công an để trình báo vụ việc con gái bà H. là cháu T. (14 tuổi) bị cưỡng hiếp.

Công an huyện Krông Pắk đã cử trình sát, điều tra viên vào cuộc làm rõ. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, lực lượng công an đã có đủ chứng cứ để bắt đối tượng Phan Văn Thanh (21 tuổi, ngụ tại Thôn 4, xã Hoà An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) - nghi phạm đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái T.

Nghi phạm Phan Văn Thanh tại CQĐT.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thanh khai nhận, quen bé T. trên mạng xã hội Facebook. Ngày 29/8, Thanh hứa đưa bé T. đi hát karaoke. Trên đường đi, Thanh lại chủ động phóng xe vào khu nghĩa trang.

Tại đây Thanh lộ nguyên hình yêu râu xanh khi ra tay đánh đập, đe dọa bé T. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, Thanh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 1/9, Công an huyện Krông Pắk thông tin, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Thanh để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Được biết, nghi can Thanh đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, tháng 10/2018 ra tù và đến nay lại tiếp tục gây án.

