Bắt tú ông 9X thuê nhà trọ nuôi gái mại dâm để phục vụ khách làng chơi

Ngày 20/12, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Nhật (SN 1990, trú tại thôn Nặm Quăng, xã Quảng Ngân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 18/12, Công an huyện Hiệp Hòa đã kiểm tra quán cà phê - thư giãn 6868 ở thôn Bảo An, xã Hoàng An do Đặng Văn Nhật làm chủ. Qua đó, phát hiện và bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Đối tượng Đặng Văn Nhật.(Ảnh: Sơn Quang)

Qua điều tra, bước đầu xác định hai cô gái bán dâm là: Bùi Thị T. (SN 1983, trú tại thôn Suối Bu, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Lò Thị N. (SN 1986, trú tại bản Song, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, tháng 9/2019, Nhật thuê nhà ở thôn Bảo An để mở quán cà phê - thư giãn rồi tổ chức nuôi nhân viên tại đây. Khi khách có nhu cầu, Nhật thu 150 nghìn đồng/1 lượt thư giãn và 300 nghìn đồng/1 lượt mua dâm. Sau đó Nhật sẽ điều nhân viên vào phòng phục vụ. Số tiền này được Nhật chia cho nhân viên theo tỷ lệ 50/50.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin