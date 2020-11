Bắt trưởng công an thị trấn và 2 thuộc cấp vì dùng nhục hình

Theo đó, ngày 17/11, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thế Đông, Đại úy, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp - công an viên thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

...

Các bị can đều bị khởi tố để điều tra tội "Dùng nhục hình" theo quy định tại khoản 2, Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thông tin ban đầu cho thấy, quá trình làm việc với ông Vũ Đình H (trú tại Thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang), ông Đặng Thế Đông và 2 công an viên đã có những hành vi "nhục hình", gây thương tích cho ông H.

Tác giả: T. Sơn

Nguồn tin: Báo GĐ&XH