Bắt "trùm" cho vay lãi nặng liên tỉnh với lãi suất 226%/năm

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Quang Anh (26 tuổi, hộ khẩu ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; trú tại chung cư Khang Nam, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 10/2018, Trịnh Quang Anh gặp Nguyễn Thái Hoàng (SN 1990, trú tại phường Quang Trung, thị xã Tây Sơn, TP. Hà Nội) và thống nhất sẽ cung cấp tiền để Hoàng đến địa bàn tỉnh Quảng Bình hoạt động cho vay lãi nặng.

Trịnh Quang Anh tại cơ quan điều tra

Sau đó, Nguyễn Thái Hoàng cùng rủ Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Vũ Linh (SN 1997, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Trần Tuấn Long (SN 2000, trú tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) cùng tham gia.

Tháng 6/2019, Nguyễn Thái Hoàng rời khỏi địa bàn tỉnh Quảng Bình và giao lại cho một đàn em quản lý. Nhóm người trên đã cho vay với lãi suất cao, không thế chấp tài sản. Nhóm này chia thành nhiều gói vay, có gói vay lãi suất lên đến 226%/năm.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Quang Anh tại chung cư Khang Nam, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Tiến hành triệu tập đối với Trịnh Quang Anh, bước đầu đấu tranh đối tượng khai nhận là người chủ mưu, cầm đầu cung cấp nguồn tiền, trực tiếp chỉ đạo nhóm của Hoàng, Đức, Linh và Long hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ngoài Quảng Bình, Trịnh Quang Anh còn tổ chức các nhóm hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều tỉnh, thành phố khác. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục mở rộng chuyên án.

Tác giả: Tiểu Bình

Nguồn tin: Báo Công lý