Bắt tên trộm khoét trần, đu dây vào cửa hàng lấy trộm 120 triệu đồng

Ngày 29/10, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Công (SN 1988) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Thông tin ban đâu, rạng sáng cùng ngày, nhân viên cửa hàng FPT Shop (quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) kiểm tra hệ thống camera an ninh thì phát hiện một đối tượng bịt khẩu trang, khoét trần thạch cao rồi đu dây xuống, phá két sắt nên đã trình báo công an.

Tên trộm khoét trần rồi dùng dây thừng đột nhập vào cửa hàng. Ảnh: T.L/Zing



Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp với trinh sát Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường vây bắt tên trộm. Thấy công an, đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng bị khống chế.

Kiểm tra trong balo đối tượng, công an thu giữ hơn 120 triệu đồng cùng một số tang vật khác như dao, kìm, xà beng,...

Đối tượng bị trinh sát khống chế. Ảnh: T.L/Zing



Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Công. Công an xác nhận Công từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và nghi đối tượng này thực hiện nhiều vụ trộm khác nên đang điều tra mở rộng.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn