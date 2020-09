Bắt 'tên cướp cô đơn' gây khiếp đảm mỗi đêm ở TX Hồng Lĩnh

Ngày 3/9, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hùng (SN 1988, trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội “Cướp tài sản”.

Nguyễn Viết Hùng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và các vùng lân cận liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản vào ban đêm. Đối tượng đi một mình sử dụng xe mô tô đi trên các tuyến đường giao thông, khi tìm được “con mồi” thì bám theo đến khu vực vắng vẻ sau đó áp sát vờ hỏi đường rồi lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản. Tài sản bị cướp chủ yếu là dây chuyền đeo ở cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thậm chí có vụ có vụ đối tượng còn chèn ép xe mô tô của người đi đường đe dọa, xịt hơi cay vào mặt bị hại uy hiếp và bỏ chạy, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp với công an các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà đấu tranh làm rõ.

...

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Viết Hùng. Tuy nhiên đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động và đã bỏ trốn. Công an thị xã Hồng Lĩnh đã thành lập tổ công tác trực tiếp đi vào các tỉnh phía nam để truy bắt đối tượng.

Ngày 30/8 Nguyễn Viết Hùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận đưa về Công an thị xã Hồng Lĩnh để đấu tranh làm rõ. Bước đầu, đối tượng khai nhận ngoài hành vi cướp giật tài sản vào ngày 7/8 tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, từ cuối tháng 7/2020 đến nay Nguyễn Viết Hùng đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản khác trên các địa bàn huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà chiếm đoạt 4 dây chuyền bằng vàng, bạc các loại. Ngoài ra đối tượng còn thực hiện nhiều hành vi cướp giật khác nhưng chưa chiếm đoạt được tài sản.

Được biết Nguyễn Viết Hùng đã từng bị xử phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản, thi hành án xong về địa phương từ tháng 4/2019 nay lại tiếp tục phạm tội.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus