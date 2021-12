Bắt quả tang vợ và 'nhân tình' trong phòng ngủ, danh tính tình địch khiến người chồng sốc nặng

Trong căn phòng tối om, người chồng vừa cầm máy quay, vừa quay lại cảnh bắt quả tang người bạn thân vào phòng ngủ của vợ.

"Mày là bạn tao, mày làm gì vợ tao, mày nghĩ tao như thế nào đây?", người chồng chất vấn.

"Em vô lấy đồ thôi", gã bạn của người chồng phân trần. Cùng lúc này, người vợ chen vào: "Chúng em chưa làm gì, em xin lỗi".

"Lấy đồ trong phòng vợ tao đúng không?", người chồng hỏi.

"Em sai, em nhận nhưng mà anh bỏ máy quay xuống", người vợ tiếp tục van xin chồng.

...

Tuy nhiên, người chồng không giấu được bức xúc và chua chát nói: "Chưa có thằng nào như tao, tao sống với chúng mày chưa bao giờ là tệ. Mày đi làm, tao cũng đi làm, chứng kiến cảnh này, mày biết tao nhục thế nào không?".

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng đồng cảm với tình cảnh của người chồng, quả thực, bắt quả tang người từng đầu ấp tay gối ngoại tình với người khác không gì đau đớn hơn. Chưa kể, nhân tình của vợ còn là người bạn thân của mình.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng chỉ trích kịch liệt sự vụng trộm của người vợ và gã nhân tình kia. Không chỉ làm tan nát hạnh phúc một gia đình, mà còn hủy hoại đi một tình bạn.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn