Bắt quả tang nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ để chơi ma túy

Các đối tượng bị công an bắt giữ khi đang sử dụng ma túy trong nhà nghỉ. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM



Theo báo Pháp Luật TP.HCM, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một nhóm nam thanh niên sử dụng ma túy đá trong nhà nghỉ.

Thông tin ban đầu, tổ công tác của Công an huyện Krông Pắk kiểm tra đột xuất nhà nghỉ sân vườn ở thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) và phát hiện một nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy.

Được biết, nhóm thanh niên này ở độ tuổi còn rất trẻ từ 18-25, cùng trú huyện Krông Pắk. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, bốn trong năm người dương tính với chất ma túy.

Hiện, Công an huyện Krông Pắk đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao những người này cho địa phương để giáo dục quản lý, đồng thời xử phạt hành chính chủ nhà nghỉ 7,5 triệu đồng.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 14/1, VOV đưa tin, Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Dung (55 tuổi, ngụ xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên) cùng 2 người khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, trước đó, cảnh sát bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Mỹ Dung ở ấp Phú Giao, xã Thạnh Qưới phát hiện chủ nhà nghỉ là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đang bán ma túy cho Nguyễn Thanh Hân (23 tuổi, ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên).

Tại hiện trường, công an thu giữ 54 gói bột trắng nghi là ma túy đá.

Khám xét phòng của con gái bà Dung là Huỳnh Thị Trà My (33 tuổi), công an tiếp tục thu giữ thêm 8 gói lớn, 57 gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng với hơn 45 triệu đồng.

Qua giám định, cơ quan điều tra xác định được số tang vật thu giữ là 290 gram ma túy đá.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL