Bắt quả tang gần 20 nam thanh nữ tú 'phê' ma túy trong nhà nghỉ

Sáng 4/11, Công an TP Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị và Công an phường Xuân Phú đã phát hiện 17 nam, nữ có hành vi sử dụng ma túy tại nhà nghỉ Hello trên đường Lê Hồng Sơn, phường Xuân Phú, TP. Huế.

Thông tin điều tra, vào 2h sáng cùng ngày, lực lượng nghiệp vụ thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, phối hợp Công an phường Xuân Phú bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh nhà nghỉ Hello.

...

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại các phòng 301, 305, 401 của nhà nghỉ có 20 nam, nữ đang tụ tập có biểu hiện “phê” ma túy. Sau tiến hành test nhanh, kết quả có 17/20 đối tượng dương tính.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Phạm Hiền



Nguồn tin: Báo GD&TĐ