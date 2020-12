Bắt ông Trương Châu Hữu Danh

Ông Trương Châu Hữu Danh (áo đen) được Công an TP. Cần Thơ đưa về nhà để thực hiện việc khám xét - Ảnh: AN LONG

Công an TP Tân An, tỉnh Long An phối hợp giữ hiện trường khám xét chỗ ở của ông Trương Châu Hữu Danh - Ảnh: AN LONG



Chiều 17-12, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, giám đốc Công an TP Cần Thơ, xác nhận cùng ngày cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt đối với ông Trương Châu Hữu Danh.

Ông Danh bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, được quy định tại Điều 331, Bộ luật hình sự 2015.

Khám xét nhà Trương Châu Hữu Danh - Ảnh: AN LONG

Ông Trương Châu Hữu Danh sinh năm 1982, tại ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, Long An.

Ông Danh từng là phóng viên của một số tờ báo.

Cùng ngày, ông Danh đã được di lý về nhà riêng tại phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An để thực hiện các thủ tục khám xét.

Khám xét chỗ ở của ông Trương Châu Hữu Danh - Ảnh: AN LONG

Tác giả: NHÓM PV

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ