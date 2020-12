Bắt ông Diệp Dũng - cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op

Ông Diệp Dũng - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm theo kết luận của Thanh tra TP.HCM về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op, ngày 16-12, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc với ông Diệp Dũng về tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.

Quá trình khám xét, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra. Các quyết định, lệnh của cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Ghi nhận tại trụ sở Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) trên đường Nguyễn Thái Học (quận 1) sáng cùng ngày, có xe ôtô biển xanh của cơ quan chức năng đến rồi rời đi trong thời gian ngắn.

Trước đó, ngày 30-7, Ban thường vụ Thành ủy đã kỷ luật đình chỉ sinh hoạt cấp ủy tại Saigon Co.op đối với ông Diệp Dũng.

Ban thường vụ Thành ủy xác định với vai trò của mình tại Saigon Co.op, ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động vốn trái pháp luật, tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật, thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.

Sau đó, tháng 9-2020, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động ông Diệp Dũng đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC).

Ông Diệp Dũng được Thành ủy chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ cuối tháng 8-2015.

Trước khi chuyển công tác về Saigon Co.op, ông Diệp Dũng là thành ủy viên, phó bí thư đảng ủy, tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM, từng đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Liên quan sai phạm của ông Diệp Dũng, ngày 27-7 Thanh tra TP.HCM đã công bố kết luận thanh tra về các sai phạm tại Saigon Co.op.

Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1, TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI



Theo Thanh tra TP.HCM, Saigon Co.op là tổ chức kinh tế, hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012. Ban chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op trực thuộc Thành ủy. Bí thư, chủ tịch HĐQT Saigon Co.op được Thành ủy giới thiệu để đại hội thành viên của Saigon Co.op bầu.

Tháng 8-2015, ông Diệp Dũng được bầu làm chủ tịch HĐQT của Saigon Co.op.

Vốn của Saigon Co.op do Nhà nước hỗ trợ và vốn góp của HTX thành viên.

Theo Thanh tra TP.HCM, đến cuối năm 2019, vốn hình thành từ lợi nhuận tích lũy (lợi nhuận không chia) của Saigon Co.op gần 3.200 tỉ đồng. Đầu năm 2020, Saigon Co.op quyết định tăng vốn điều lệ lên gần 6.800 tỉ đồng (tăng hơn gấp đôi).

Tuy nhiên có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc tăng vốn từ các HTX thành viên.

Cụ thể, HTX thương mại dịch vụ Linh Tây báo lỗ gần 49 triệu đồng nhưng số vốn góp đến hơn 950 tỉ đồng, HTX thương mại Đô Thành lỗ hơn 721 triệu đồng nhưng góp gần 250 tỉ đồng, HTX thương mại Thị Nghè lỗ hơn 163 triệu đồng nhưng góp gần 245 tỉ đồng...

Thanh tra TP xác định có 20/26 HTX thành viên có góp vốn nhưng không HTX nào cung cấp được cho đoàn thanh tra các hồ sơ góp vốn.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của Saigon Co.op được duy trì ổn định qua các năm, dao động 800 - 1.500 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận tại Saigon Co.op đạt đến 26 - 39% trên vốn góp.

Theo Thanh tra TP, có nhiều cá nhân, tổ chức bên ngoài, không phải là xã viên HTX thành viên nhưng "núp bóng" để đưa vốn vào Saigon Co.op.

Trong khi theo quy định về phương thức huy động vốn (tại nghị quyết đại hội thành viên bất thường lần 1 năm 2020) thì vốn huy động từ các HTX thành viên không được từ nguồn đi vay hoặc từ nguồn vốn của đối thủ cạnh tranh.

Thanh tra cho rằng HĐQT Saigon Co.op đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong việc kiểm tra nguồn vốn huy động từ các HTX thành viên.

Kết luận của thanh tra chỉ rõ việc tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung; có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Tác giả: SƠN BÌNH - THÁI AN - NGỌC KHẢI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ