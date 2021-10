Bắt 'nữ quái' lừa đảo ở Bình Dương, lẩn trốn ở Hương Khê, Hà Tĩnh

Ngày 15/10, Công an huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Nguyệt Huyền (SN 1969, nơi ĐKTT tại: thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, vào năm 2018, Lê Thị Nguyệt Huyền đi vào tỉnh Bình Dương, tại đây Huyền đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” rồi bỏ trốn. Ngày 30/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Lê Thị Nguyệt Huyền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tuy nhiên “nữ quái” đã “lặn” mất tăm.

Lê Thị Nguyệt Huyền đối tượng trốn truy nã vừa bị bắt giữ.

Quá trình lẩn trốn, Lê Thị Nguyệt Huyền đã sử dụng nhiều loại tên giả khác nhau, không quay trở về nơi đăng ký thường trú, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Ngày 14/10/2021 Công an huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã đồng chủ trì bắt giữ đối tượng Lê Thị Nguyệt Huyền khi đang lẩn trốn tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Hiện nay, đối tượng Lê Thị Nguyệt Huyền đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV