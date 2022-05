Bắt nhóm tuổi teen gây ra hàng loạt vụ cướp và đập phá cây bán hàng tự động

Ngày 29/5, thông tin từ Công an Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong chuyên án cướp giật trên địa bàn Tp.Vinh và Tx.Cửa Lò.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Xuân Đ., SN 2006, trú tại xã Hưng Lộc, Tp.Vinh; Phạm Trần Nhân, SN 2003, trú tại xã Nghi Phú, Tp.Vinh; Lê Nguyên Đ., SN 2006; Thái Đình Nhật Q. SN 2007 và Lê Văn Anh Q. SN 2007, cùng trú tại phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh.

Theo tài liệu từ CQĐT, vào khoảng tháng 3, trên địa bàn Tp.Vinh và Tx.Cửa Lò liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản của người đi đường. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng Công an Tp. Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, quyết tâm tóm gọn tội phạm.

Phi vụ trộm gương xe ô tô chúng thực hiện được. Ảnh CANA.

Sau thời gian điều tra, Ban chuyên án đã xác định được đây là một băng nhóm tội phạm gồm 5 đối tượng đang còn ít tuổi đều trên địa bàn Tp.Vinh. Tuy nhiên, sau khi gây án, các đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú, thay đổi số điện thoại gây khó khăn cho công tác điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/5/2022, 5 đối tượng Lê Xuân Đ., Phạm Văn Nhân, Lê Nguyên Đ., Thái Đình Nhật Quang và Lê Anh Quân đã được công an di lí về trụ sở khi đang lẩn trốn ở Tp.Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Không còn đi học, ăn chơi, lêu lổng 5 đối tượng cùng nhau thành lập nên nhóm trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Để qua mắt lực lượng công an chúng thuê 2 xe mô tô rồi tháo biển số. Sau đó, chúng thuê 1 khách sạn trên địa bàn Tp.Vinh nhằm làm nơi tụ tập để bàn bạc các phi vụ và nghỉ ngơi sau khi gây án. Chúng phân chia nhiệm vụ cho các đối tượng rất rõ ràng.

Cụ thể, vào ngày 23/3/2022, nhóm đối tượng di chuyển đến khu vực phường Hưng Bình, Tp.Vinh, phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mercerdes GLC 200. Lợi dụng sơ hở của chủ xe, chúng tiến hành bẻ cặp gương của chiếc xe trị giá gần 100 triệu đồng. Sau khi gây án, chúng đem ra Hà Nội nhằm tiêu thụ nhưng không thành công.

5 đối tượng tuổi teen gây ra hàng loạt vụ cướp. Ảnh: Q.Trang - T.Tuấn.

Không thành công vụ đầu tiên, chúng về khách sạn tiếp tục lên kế hoạch trộm cướp. Chúng chuẩn bị gậy gộc và hung khí làm công cụ gây án. Đối tượng mà nhóm này nhắm tới là phụ nữ di chuyển xe mô tô một mình nơi vắng vẻ hay những người di chuyển trên đường đeo túi xách. Cụ thể, trong ngày 25/3, nhóm đối tượng đã liên tiếp cướp của 3 phụ nữ tại Tx.Cửa Lò. 5 đối tượng chặn xe những người phụ này dùng hung khí dọa dẫm nạn nhân nộp tài sản, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 12 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 4/4/2022, tại khu vực đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, Tp.Vinh, lợi dụng sơ hở một phụ nữ di chuyển xe mô tô đeo túi ở vai, chúng đã giật và cướp tài sản, chiếm đoạt 2 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc điện thoại Iphone.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng dùng trả các chi phí ăn uống, ngủ nghỉ rồi chia nhau để tiêu xài cá nhân và trốn đến các địa phương khác.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra và theo khai nhận của nhóm đối tượng, băng nhóm không những thực hiện nhiều vụ trộm cướp trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà còn đập phá các máy bán hàng tự động để lấy nước uống và các vụ cố ý gây thương tích khác.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn