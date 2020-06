Bắt nhóm nam nữ đang "thác loạn" ma túy trong khách sạn ở Cửa Lò

Nhóm nam nữ "phê" ma túy trong khách sạn (Ảnh Q. T)

Chiều 6/6, Công an TX. Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm nam thanh, nữ tú đang say sưa ma túy trong khách sạn.

Qua nắm bắt địa bàn, vào khoảng 22h ngày 5/6, Công an TX. Cửa Lò ập vào một khách sạn ở phường Nghi Hương phát hiện 5 nam, nữ đang say sưa bay lắc ma túy trong tiếng nhạc. Tại đây, tổ công tác thu giữ được 100g ma túy tổng hợp cùng chiếc ô tô mang BKS 37A-63808.

Khai nhận với công an nhóm thanh niên khai là Trương Văn Kiên (SN 1984), Hoàng Thanh Vương (SN 1994), Lê Thị Châu (SN 2002) đều trú tại huyện Nghĩa Đàn; Trần Thị Thảo Ngân (SN 1999, trú huyện Nam Đàn) và Lê Thị Vy (SN 1999, trú TP Vinh). Tiến hành test nhanh, cả 5 đối tượng đều có kết quả dương tính ma túy.

Hiện công an đang mở rộng điều tra làm rõ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Giao thông