Bắt nhóm 'Đường nhuệ Nam Định': Người đứng sau

Sáng ngày 6/6/2020, trao đổi với Đất Việt, ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long, đơn vị quản lý đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (Mỹ Lộc, Nam Định) cho biết, việc cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam đối tượng Trần Đại Thủy - nguyên trưởng đài hóa thân không làm ảnh hưởng tới hoạt động của đơn vị.

"Ông Thủy được cho nghỉ việc từ đầu tháng 5/2020 cùng với nhóm công nhân tự ý bỏ làm. Sau đó, chúng tôi đã thuê người khác tới thay vị trí của ông Thủy để lại" - ông Giao cho biết.

Theo ông Giao, đối tượng Thủy là một trong những cán bộ lãnh đạo cốt cán làm việc tại đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình ngay từ những ngày đầu thành lập. Trong nhiều năm qua, đối tượng này bị phản ánh về việc tổ chức thu thêm tiền của các công ty dịch vụ và gia đình hiếu chủ nhưng do có sự bao che của một số lãnh đạo làm việc tại đài nên sự việc này không được xử lý triệt để.

Trần Đại Thủy bị cơ quan chức năng tỉnh Nam Định bắt giữ ngày 5/6.

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long cũng cho biết, đối tượng Thủy chính là chồng của bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Công ty Trường Dương, đơn vị từng ký hợp đồng độc quyền với đài hòa thân hoàn vũ Thanh Bình sắp xếp các ca hỏa táng tại đài trong nhiều năm liền.

"Do có sự liên hệ mật thiết này nên giữa ông Thủy và Công ty Trường Dương có sự thông đồng với nhau trong việc tự ý nâng giá dịch vụ hỏa táng, ép các cơ sở dịch vụ và gia đình hiếu chủ phải sử dụng các dịch vụ đi kèm do mình đưa ra với giá cao khiến cho giá mỗi ca hỏa táng tại đài nhiều hơn so với cam kết" - ông Giao cho biết.

Được biết, đối tượng Thủy khi làm trưởng đài tại đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình đã giao cho người em trai là Bùi Hải Quang (tức Quang hà, 42 tuổi) cũng 2 đối tượng khác thường xuyên tới các cơ sở dịch vụ tang lễ để ra điều kiện nộp thêm 500.000 đồng trên mỗi ca hỏa táng.

Nếu đơn vị nào không chấp thuận thì lập tức bị nhóm người của Quang hà chửi bới, thậm chí là có những hành động "dằn mặt" chứ tạt sơn, chất bẩn vào nhà. Nhiều cơ sở dịch vụ hỏa táng vì lo sợ bị trả thù nên đã buộc phải chấp hành điều kiện mà nhóm này đưa ra.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định sự liên quan của Công ty Trường Dương và một số đối tượng khác trong vụ án cưỡng đoạt tài sản này.

Tác giả: Ngọc Khanh

Nguồn tin: Báo Đất Việt