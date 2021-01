Bắt nhóm 'cẩu tặc' phản kháng quyết liệt khi bị công an truy bắt

Ngày 26/1, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa vây bắt thành công nhóm đối tượng thực hiện 17 vụ trộm chó với tổng khối lượng 250kg.

Trước đó, khoảng 21h ngày 23/1, Công an huyện Can Lộc phát hiện đối tượng Lê Văn Nhi (26 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển xe gắn máy trên tuyến Tỉnh lộ 548 (địa phận thị trấn Nghèn) chở theo 4 con chó.

Lực lượng Công an ra hiệu lệnh yêu cầu Nhi dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng này đã rồ ga tông thẳng vào lực lượng chức năng khiến 1 cán bộ bị thương ở chân.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Cùng thời gian này, lực lượng chức năng bắt giữ ổ nhóm trộm chó gồm có 3 người là Trần Quốc Công (SN 1987, trú huyện Đức Thọ), Trần Xuân Phú (SN 1974, trú huyện Can Lộc) và Nguyễn Đình Giáp (SN 1994, trú tỉnh Nghệ An).

Khám xét nhanh chỗ ở của Trần Xuân Phú, lực lượng chức năng thu giữ 2 kích điện, 2 súng tự chế bắn điện và một số tang vật khác liên quan.

...

Tiến hành khám xét chỗ ở của Trần Quốc Công, đối tượng đã không hợp tác và còn liều lĩnh, sử dụng súng đe dọa, buộc công an phải dùng súng bắn chỉ thiên và bắn đạn hơi cay vào nhà để trấn áp và khống chế, bắt giữ.

Tại đây lực lượng phá án thu giữ 13 con chó, tổng khối lượng 179,2kg và 8 viên hồng phiến.

Các công cụ nhóm đối tượng sử dụng để thực hiện trộm chó

Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng đã lợi dụng thời điểm chiều tối, điều khiển xe máy gắn biển kiểm soát giả di chuyển trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An, dùng súng tự chế gắn với dụng cụ có điện áp cao bắn chó, rồi lấy dây buộc mõm chó để tẩu thoát.

Chỉ trong trong 2 ngày từ 22 - 23/1, nhóm này đã thực hiện 17 vụ trộm trên địa bàn huyện Can Lộc, TP Hà Tĩnh và Thạch Hà, trộm 17 con chó với tổng khối lượng trên 250kg.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn