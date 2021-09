Bất ngờ với "cá voi khủng" nằm giữa rừng rậm

Your browser does not support the video tag.

"Cá voi khủng" nằm giữa rừng rậm

Được nâng cấp từ huyện thành tỉnh vào năm 2011, Bueng Kan ở phía đông bắc của Thái Lan là một điểm du lịch nổi tiếng nhờ các di tích lịch sử và khảo cổ cũng như lễ kỷ niệm Songkran, năm mới của người Thái, lễ hội tên lửa và đua thuyền dài.

Các điểm tham quan tự nhiên ở nơi này cũng rất đa dạng, trong số đó có khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Wua, các thác nước Chet Si, Tad Kinari và Tad Wimanthip.

Một địa điểm không thể bỏ qua khi tới thăm Bueng Kan là "ba con cá voi" hay còn gọi là Hin Sam Wan trong tiếng Thái. Nằm trong khu bảo tồn quốc gia, ba tảng đá hình thù giống như ba con cá voi được cho là có niên đại khoảng 75 triệu năm. Những tảng đá có hình dáng giống một gia đình cá voi gồm bố, mẹ và con. Đây là một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở Phu Sing.

... Ba tảng đá như ba chú cá voi nằm giữa rừng già.

Hin Sam Wan đang trở thành điểm du lịch thu hút sự quan tâm của du khách trẻ tuổi. Đường đi tới đây khá thuận tiện. Du khách có thể chọn từ chín tuyến đường khác nhau để đi bộ đường dài.

Ngắm hoàng hôn ở đây là trải nghiệm tuyệt vời.

Trên những chuyến đi bộ đường dài này, du khách có thể tìm thấy những thác nước, nhiều loại động thực vật trong quang cảnh yên bình. Ngoài ra, trải nghiệm ngắm nhìn mặt trời lặn trên "lưng" của một con cá voi đá khổng lồ sẽ vô cùng thú vị.

Gần khu vực "ba chú cá voi khổng lồ" còn có một số địa điểm ngắm cảnh khá đẹp, đó là bãi đá Phu Sing. Tại Phu Sing, du khách có thể tham quan các cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ, hang Ruesi và bức tường đá Phu Sing nổi tiếng.

Tác giả: Vĩnh Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí