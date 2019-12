Bất ngờ quan hệ thường ngày của Chánh án và nữ kế toán 'mây mưa' ở trụ sở

Nhiều người dân ở thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa) rất bất ngờ trước thông tin ông Đinh Lâm Xướng (sinh năm 1974) – Chánh án TAND huyện Minh Hóa quan hệ tình dục với bà Đ.T.K.C (sinh năm 1970) ngay tại phòng làm việc ở cơ quan.

Nói về sự việc này, ông P.M.C. (một cán bộ đang công tác ở thị trấn Quy Đạt) cho Infonet biết: “Sự việc diễn ra lâu rồi, nhưng khi báo chí và mạng xã hội đăng thông tin thì người dân chúng tôi mới biết sự việc đó là thật. Chúng tôi rất bất ngờ, vì từ trước tới giờ ông Xướng làm việc ở Tòa án, không có thông tin xấu gì về ông ấy cả”.

“Trong cơ quan, ông Xướng và bà C. ngoài quan hệ cấp trên, cấp dưới thì cũng là quan hệ chị em, bởi bà C. lớn hơn ông Xướng 4 tuổi. Hàng ngày, họ vẫn thường gọi nhau là chị em nên khi sự việc xảy ra khiến chúng tôi rất bất ngờ và khó lý giải” – ông P.M.C trò chuyện.

Trước đó, ngày 13/12, Huyện ủy Minh Hóa đã công bố quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh Lâm Xướng bằng hình thức cách hết các chức vụ trong đảng gồm: Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ TAND huyện.

Lí do, ông Đinh Lâm Xướng đã vi phạm đạo đức lối sống, gây ảnh hưởng xấy đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan TAND huyện, tạo dư luận không tốt trong nhân dân…

Như VietNamNet đã thông tin, cách đây khoảng 3 tháng, Huyện ủy Minh Hóa nhận được 1 clip “nóng” tố cáo ông Xướng quan hệ với bà Đ.T.K.C, kế toán của TAND huyện Minh Hóa ngay tại phòng làm việc trong giờ hành chính.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng huyện này đã tiến hành xác minh, bước đầu ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Riêng ông Xướng biện hộ là do say rượu, không làm chủ được bản thân.

