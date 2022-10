Bất ngờ hố sụt "nuốt chửng" 7 người phụ nữ đang phiêu theo nhạc

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video các cô gái bị hố tử thần "nuốt chửng" thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vụ việc xảy ra ngày 24/9 khiến những người chứng kiến đều bị sốc. Một đoạn video ghi lại vụ tai nạn trên cho thấy, nhóm 7 phụ nữ đang nhảy múa theo hình vòng tròn nhưng chỉ vài giây sau, một hố sụt bất ngờ xuất hiện phía dưới và nuốt chửng tất cả, theo tờ New York Post.

Theo đoạn clip, sự việc xảy ra đúng lúc bữa tiệc đang diễn ra rất vui vẻ và sôi động. 7 người phụ nữ mặc váy ngắn ôm lấy nhau tạo thành vòng tròn rồi nhảy theo nhạc một bài hát.

Trong khi mọi người đang phiêu theo nhạc thì đột nhiên nền xi măng dưới chân bị nứt rồi sụp xuống tạo thành hố "tử thần".

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhóm người đang vui múa không kịp trở tay. Các nạn nhân la hét khi bị rơi xuống, mọi người xung quanh đều hốt hoảng vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

May mắn là hố không quá sâu nên 7 cô gái chỉ bị xây xát nhẹ. Họ được những người dân xung quanh kéo lên. Mặc dù, không gặp nguy hiểm tính mạng, song sự việc cũng khiến cho các nạn nhân vô cùng bàng hoàng và sợ hãi.

Chia sẻ với Epilator Gabriela Carvalho, một trong số các nạn nhân nói: "Chúng tôi đang nhảy múa ở phía trên cái hố và rơi luôn xuống đó. Tuy nhiên, may mắn là không ai bị thương".

Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao khiến nền xi măng bị nứt, sụt xuống tạo thành hố tử thần. Tuy nhiên, việc các cô gái nhảy quá mạnh cũng có thể dẫn đến sự việc.

Một sự việc tương tự cũng từng xảy ra ở Ấn Độ hồi tháng 4/2022. Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại thì một nhóm 4 người đàn ông đang đứng nói chuyện tại cửa hàng sửa xe thì nền bên dưới bỗng sụp xuống "nuốt chửng" cả nhóm.

Nhiều người cùng chiếc xe máy rơi xuống dưới hố "tử thần". Ảnh: India.



Hố sụt có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau, theo website của cơ quan môi trường bang Pennsylvania (Mỹ) cho rằng, các nguyên nhân gây ra hố "tử thần" có thể sự thay đổi về mực nước ngầm theo mùa xuất phát từ sự đóng băng, tan băng, lượng mưa lớn, hoặc có thể bất cứ sự thay đổi nào ở hệ thống thủy văn có thể dẫn đến các hố sụt. Bên cạnh đó, các hố "tử thần" cũng có thể hình thành do nước hòa tan các khoáng chất trong đá để lại hố.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn