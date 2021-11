Bắt nghi phạm Phó giám đốc hiếp dâm nhân viên quán karaoke 15 tuổi

Sáng 3/11, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ Quảng Bình) và Trương Đình Vinh (32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Lê Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Như Ý

Trước đó, em T. (15 tuổi), nhân viên quán karaoke ở xã Bình Thạnh đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an huyện Tuy Phong. Trong đơn nêu ngày 31/10, có một nhóm người tới ăn nhậu và hát karaoke tại quán, sau đó có người đặt vấn đề “đi qua đêm” nhưng T. không đồng ý.

Sau đó nhóm này đã khống chế, đưa T. lên xe ô tô BKS: 86C-15289 đến một khách sạn tại thị trấn Liên Hương. Tại đây, một đối tượng đã đưa T. vào phòng và hiếp dâm.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tuy Phong đã triển khai lực lượng trích xuất camera truy tìm các đối tượng, lấy lời khai người bị hại và những người có liên quan. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và đưa bị hại đi giám định pháp y, báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Tuy Phong, nhóm nghi phạm gồm: Lê Anh Tuấn (40 tuổi, là Phó Giám đốc một công ty tại Bình Thuận), Trương Đình Vinh (32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong), Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An), Nguyễn Văn Chiến, 26 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và đối tượng tên Sơn (chưa rõ địa chỉ).

Công an xác định Lê Anh Tuấn là người đã khống chế và hiếp dâm T.

Đại tá Phạm Thật - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu Công an huyện Tuy Phong phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm người dưới 16 tuổi của các đối tượng.

Công an huyện Tuy Phong đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 nghi phạm trên về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

