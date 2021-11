Bắt, khám xét nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

Ô tô biển xanh của công an đậu trước trụ sở Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 - Ảnh: MINH HÒA

Tối 3-11, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Chu Tiến Dũng tại trụ sở Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4. Trước cổng tổng công ty này, một ô tô biển xanh của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đang đậu và bên trong trụ sở, lực lượng công an tổ chức khám xét. Đến khoảng 21h40, cuộc khám xét phòng làm việc của ông Dũng mới kết thúc. Đại diện Viện kiểm sát và cơ quan điều tra rời khỏi trụ sở Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn sau khi kết thúc cuộc khám xét nơi làm việc của ông Chu Tiến Dũng - Ảnh: MINH HÒA