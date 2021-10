Bắt kẻ giả làm thầy cúng, lừa nạn nhân uống nước lá ngón để cướp tài sản

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu giữ 16,2kg bạc và 8 chỉ vàng là tài sản đối tượng cướp của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 10h ngày 11/10, Công an tỉnh Lai Châu nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nữ giới tại khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp Công an huyện Sìn Hồ khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua điều tra, xác định nạn nhân là chị Chẻo Mý N., 50 tuổi, trú tại bản Bành Phán, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi chết, chị N có mang theo một số lượng lớn trang sức bằng vàng, bạc.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, cướp tài sản, tính chất phức tạp, nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo xác lập chuyên án, khẩn trương truy xét thủ phạm gây án.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, sau 4 ngày nỗ lực vào cuộc , cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây án là Triệu Vạn Phúc, 20 tuổi, trú tại bản Đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

...

Theo cơ quan chức năng, Phúc khai biết bà N. có nhu cầu giải hạn nên giả làm thầy cúng để chiếm đoạt tài sản.

Phúc yêu cầu người phụ nữ 50 tuổi chuẩn bị đồ lễ gồm tiền, vàng, bạc và một số vật dụng khác. Sau đó, nghi phạm lên rừng hái lá ngón để nấu lấy nước.

Ngày 10/10, Phúc hẹn bà N. mang theo đồ cúng lễ đến khu rừng tái sinh ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Tại đây, Phúc đưa chai nước lá ngón cho nạn nhân. Người phụ nữ tử vong tại chỗ sau khi uống nước chứa chất độc.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho hay, Phúc mang tang vật chôn trong nương chè của gia đình. Trước khi bị bắt, hung thủ còn "bình thản làm lễ cúng cho nạn nhân".

Khi bị nghi ngờ, Phúc thách thức công an và phao tin một thầy mo khác là kẻ giết bà N. Tuy nhiên, trước các bằng chứng rõ ràng, Phúc nhận tội nhưng lại khai dối trá việc có một người phụ nữ khác là đồng phạm.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng làm rõ hành vi của đối tượng này.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn