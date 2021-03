Bắt giữ xe tải vận chuyển 10m3 gỗ quý không rõ nguồn gốc tại Hà Tĩnh

Theo đó, vào khoảng 2 giờ, ngày 5/3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng CSMT Công an Hà Tĩnh phối hợp với phòng CSGT Công an Hà Tĩnh bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 47C - 158.60 do Trần Đức Thời, (SN 1987), trú tại tổ dân phố 13, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng 10m³ gỗ dổi xẻ chưa đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật.

...

Đi cùng Thời còn có Phạm Văn Công, (SN1982), trú tại thôn Bằng Giã, xã Tân Việt, huyện Bình Giang và Trần Thanh Phong (SN 1989) trú tại thôn Mỹ Trường, xã Cam Thành, huyện Can Lộ đều thuộc tỉnh Hải Dương.

Lái xe Trần Đức Thời khai nhận, số gỗ trên đang trên đường chở từ Đắc Lắc ra Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để làm rõ và xử lí theo quy định của pháp luật.

Tác giả: THÀNH SEN

Nguồn tin: Báo Dân sinh