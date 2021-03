Bắt giữ đối tượng trộm 30 chiếc điện thoại trị giá gần 1 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Huy Hồng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Nội.



Ngày 2/3, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Huy Hồng (SN 1992, trú tại Kim Song Trường, Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng ngày 5/2, Công an phường Đức Giang (quận Long Biên) nhận được tin báo tại cửa hàng FPT Shop trên đường Ngô Gia Tự bị trộm đột nhập lấy đi 29 chiếc điện thoại iPhone 12 và 1 chiếc điện thoại iPhone 11, tổng trị giá tài sản bị mất là gần 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25/2, Đội CSHS Công an quận Long Biên đã xác định Nguyễn Huy Hồng là kẻ gây ra vụ trộm cắp trên và nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Tang vật thu giữ trên người đối tượng là 1 chiếc điện thoại iPhone 12. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 22 chiếc điện thoại iPhone 12 và 1 chiếc xe máy Honda SH.

Tại cơ quan Công an, Hồng khai nhận khoảng 2h ngày 5/2, lợi dụng lúc trời tối, đối tượng đã trèo lên mái nhà của cửa hàng FPT Shop trên đường Ngô Gia Tự, rồi chui vào bên trong, lấy trộm 30 chiếc điện thoại iPhone. Đối tượng đã bán 6 chiếc điện thoại và lấy số tiền đó mua 1 chiếc xe máy Honda SH.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

