Bắt giữ ca sĩ Diệp Thanh Phong vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Ngô Anh Tâm.



Theo công an, đầu tháng 1/2022, Tâm đi ô tô đến quán cà phê trên địa bàn phường 12, quận Tân Bình. Tại đây, Tâm nói với chị Đỗ Nhân B (21 tuổi, quê Bình Thuận) nhân viên quán đang đứng tại quầy rằng giao yến xào cho nữ chủ quán nhờ B. nhận dùm.

Để chị B. tin tưởng, Tâm vờ nói chuyện điện thoại và cho rằng mình đang nói chuyện với chủ quán nên B. tin lời, giao 2,8 triệu đồng cho Tâm để nhận hộp yến.

Sau khi lừa được chị B., Tâm vội rời khỏi hiện trường. Chủ quán cà phê đến quán, B. hỏi thì mới biết mình bị lừa nên đến công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường 12, quận Tân Bình phối hợp với Công an quận có mặt lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ truy xét.

...

Theo báo Giao Thông, vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Tâm sau đó. Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tào sản trên địa bàn TP.HCM vào cuối tháng 12/2021 đến nay.

Thủ đoạn của Tâm là ăn mặc sang trọng, đi ô tô vào quán cà phê, cửa hàng thực phẩm, tiệm giặt đồ… ở các quận trung tâm TP.HCM vờ nói giao hàng.

Sau đó, Tâm đề nghị nhân viên nhận hàng giúp, đưa tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhiều nhân viên cho hay, do thấy Tâm ăn mặc sang trọng ăn nói khéo léo nên tin tưởng.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra về vụ việc.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn