Bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

Ngày (24/10) lực lượng chức năng Công an quận Hải An cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố Trần Duy Khánh, sinh 1978, HKTT tại 28/47 Phương Lưu, Đông Hải 1 và Vũ Đức Chiến, sinh 1983, ở 55/214 Lê Lợi, Ngô Quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó trong ngày (18/10) lực lượng chức năng nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Duy Trọng, sinh 1983, HKTT tại 39/336 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền và anh Vũ Đức Phú, sinh 2003, ở 22 Đoạn Xá, Đông Hải 1 về việc họ vừa bị trộm mất xe máy.

Qua đó lực lượng chức năng Công an quận Hải An đã phối hợp với Công an phường Đông Hải 1 khẩn trương vào cuộc điều tra.

... Đối tượng Chiến và Khánh tại Cơ quan điều tra.

Bước đầu điều tra trong ngay (19/10) lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Vũ Đức Chiến, sinh 1983, ở 55/214 Lê Lợi, Ngô Quyền cùng tang vật và đến ngày (21/10) lực lượng Công an đã xác định và bắt tiếp đối tượng Trần Duy Khánh, sinh 1978, HKTT tại 28/47 Phương Lưu, Đông Hải 1, cùng với tang vật.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Danh Kiên

Nguồn tin: phapluatplus.vn