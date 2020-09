Bắt giam nữ nhân viên ngân hàng vay 200 tỉ đồng rồi vỡ nợ

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định tạm giam 4 tháng với bà Lê Thị Thương (SN 1988, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trên đối với bà Lê Thị Thương. Tuy nhiên, do đối tượng này bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an tỉnh đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Đối tượng Lê Thị Thương - ảnh công an cung cấp

Sau nhiều này lẩn trốn, biết không thể trốn thoát được nên đối tượng Thương đến cơ quan công an đầu thú. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang thụ lý điều tra vụ án.

...

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Lê Thị Thương là nhân viên hợp đồng của Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Từ khoảng cuối năm 2018 đến tháng 5-2020, Thương đã vay tiền nóng của nhiều người với số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Đến ngày 27-6, khi bị các chủ nợ ráo riết đòi tiền, Thương đến Công an phường Hoa Lư trình báo việc vay của nhiều người với số tiền 173 tỉ đồng nhưng không có khả năng trả và yêu cầu được bảo vệ.

Tuy nhiên, khi cơ quan công an đang thụ lý vụ án, kêu gọi những người cho Thương vay tiền đứng ra tố giác thì Thương rời khỏi địa phương.

Đến nay đã có 12 cá nhân tại TP Pleiku đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng Thương với số tiền hơn 80 tỉ đồng. Khi có đủ căn cứ, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Thị Thương. Tại thời điểm bị khởi tố, Thương không có mặt ở nơi cư trú và cắt mọi liên lạc.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động